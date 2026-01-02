Giornale di Sicilia: “Le vacanze (agli sgoccioli) dei rosa tra viaggi e relax”

Le vacanze stanno per andare in archivio e il Palermo si prepara a ritrovare il campo. La ripresa delle attività è fissata per domenica, con l’obiettivo di avvicinarsi al meglio alla sfida contro il Mantova. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, fino a quel momento i giocatori rosanero continuano a sfruttare gli ultimi giorni di pausa per ricaricare le batterie dopo mesi particolarmente intensi sotto il profilo agonistico.

La sosta è stata un’occasione preziosa soprattutto sul piano mentale. Il gruppo ha potuto salutare l’arrivo del nuovo anno lontano dai campi, approfittando del periodo festivo per ritagliarsi qualche giorno di normalità prima di tornare a concentrarsi sugli obiettivi stagionali. Un passaggio necessario, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, per affrontare la seconda parte della stagione con energie rinnovate.

Capodanno vissuto in giro per il mondo, con scelte dettate dalle esigenze personali. C’è chi, come Rannocchia, ha deciso di volare negli Stati Uniti, trascorrendo le festività a New York. Pohjanpalo e Joronen, invece, hanno fatto ritorno in Finlandia per riabbracciare famiglia e tradizioni, mentre Vasic e Pierozzi hanno optato per Parigi, concedendosi un breve soggiorno nella capitale francese. Dettagli che Massimiliano Radicini racconta sulle colonne del Giornale di Sicilia, fotografando una rosa divisa tra viaggi e relax.

Altri elementi del gruppo hanno scelto una linea più sobria, restando in città. È il caso di Ceccaroni, che ha deciso di trascorrere le vacanze a Palermo, alternando momenti di riposo a occasioni di socialità. Tra queste, anche il tempo condiviso con Mancuso, ex rosanero e prossimo avversario della squadra di Inzaghi. Un quadro che, come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia a firma di Massimiliano Radicini, restituisce l’immagine di un gruppo pronto a ritrovarsi compatto in vista della ripartenza.