Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, c’è un’immagine che sintetizza perfettamente la mentalità di Joel Pohjanpalo: subito dopo il rigore trasformato per il 4-0 contro la Carrarese, il finlandese prende il pallone dal fondo della rete e corre verso metà campo, quasi a voler accelerare lui stesso la ripartenza del gioco. Un gesto che va oltre il singolo episodio e che, sottolinea Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, rappresenta l’atteggiamento di un attaccante che vuole alzare costantemente l’asticella.

Una mentalità vincente che emerge anche nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club. «Tripletta? Ho fatto anche un assist», ha detto con un sorriso. Poi il dettaglio più emozionante: «C’era mio padre in tribuna, e per la prima volta da quando viene a vedermi mi ha visto segnare». Pohjanpalo senior ha così assistito alla seconda tripletta del figlio in maglia rosanero.

Come evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il finlandese ha raggiunto quota 17 gol da quando è arrivato a Palermo: più di uno ogni due partite. In questo campionato, con 8 reti, è il capocannoniere rosanero, ma guida anche la classifica degli assist del Palermo con 4 passaggi vincenti. Numeri che confermano il suo impatto totale.

Eppure, sottolinea ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Pohjanpalo non si accontenta: «Ora serve continuità. A Empoli ci aspetta una partita importante. Voglio i tre punti». Un obiettivo che fotografa bene la fame e la lucidità dell’attaccante, sempre concentrato sulla tappa successiva.

STADIO – Via libera ai fondi per il Barbera

Parallelamente, sul fronte istituzionale arriva un altro aggiornamento: come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio che mette a disposizione oltre 70 milioni per interventi strategici in città. Di questi, 2 milioni sono destinati alla ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera, impianto di proprietà comunale, aprendo così la strada ai primi lavori di adeguamento.