Finlandia, relax in ritiro per Pohjanpalo e Joronen: dopo il gol, testa a Capo Verde

Dopo l’impegno contro la Nuova Zelanda, la Finlandia si concede un momento di relax in vista della prossima amichevole. Tra i protagonisti anche due volti noti del Palermo: Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, entrambi convocati per il doppio test internazionale ad Auckland.

L’attaccante rosanero si è già messo in evidenza nel primo match, trovando il gol nel successo per 2-0 contro la Nuova Zelanda. Una rete importante che conferma il buon momento di forma del centravanti, sempre più punto di riferimento anche con la maglia della nazionale.





In attesa della sfida contro Capo Verde, in programma il 30 marzo sempre ad Auckland, il gruppo finlandese ha approfittato di qualche ora di pausa. Lo stesso Pohjanpalo ha condiviso sui social uno scatto dal ritiro, insieme a Joronen e ad alcuni compagni, mostrando un clima sereno e disteso all’interno della squadra.

Il portiere rosanero, invece, non è stato impiegato nella prima amichevole ed è rimasto in panchina per tutta la gara contro la Nuova Zelanda.

Ora la concentrazione si sposta sul prossimo impegno: un altro test utile per mettere minuti nelle gambe e arrivare al meglio al finale di stagione, dove il Palermo si giocherà le proprie ambizioni di promozione.