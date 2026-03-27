Cesena, termina la telenovela Mesure: sarà lui il vice di Cole

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L’allenatore del Cesena, Ashley Cole, si prepara ad accogliere finalmente il suo vice. Infatti, secondo quanto riportato dal “Resto del Carlino”, sarà Jack Mesure ad affiancare l’inglese in panchina.

Mesure era stato designato sin dall’inizio da Cole come suo vice, anche se sembrava una pista ormai naufragata visti i problemi di risoluzione contrattuale con il Chelsea, deciso a trattenerlo.


Ma, pur di liberarsi dall’incarico di Loan Player Manager che ricopre per i Blues e sbarcare in Italia, Mesure ha trattato direttamente con la FA, con l’arrivo in Romagna che adesso è previsto per la giornata di lunedi.

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