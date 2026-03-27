Lupo: «Il Palermo ha perso tanti punti per presunzione»

Intervistato ai microfoni di “SportChannel214”, Fabio Lupo, ex ds del Palermo, ha espresso il suo parere sul prossimo match di campionato dei rosanero, che affronteranno al “Barbera” l’Avellino, analizzando anche il motivo dei tanti punti persi dagli uomini di Inzaghi.

«Una partita molto complicata per entrambe – ha dichiarato il ds – Il Palermo sta facendo un campionato al disotto delle possibilità del suo organico, seppur di qualche punto. Ha una rosa molto forte e secondo me è assolutamente al livello di Venezia e Monza».





E sul motivo dei tanti punti persi dal Palermo, Lupo non ha dubbi: «I rosanero secondo me sono in ritardo. Hanno perso tanti punti per una questione di presunzione. L’Avellino se fa una partita attenta può cercare di sfruttare questi momenti di presunzione. Il Palermo rimane comunque una squadra forte».