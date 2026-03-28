Gazzetta dello Sport: “Serie B, i quattro protagonisti della volata: Pohjanpalo guida il Palermo verso il sogno A”

La volata finale di Serie B entra nel vivo e, come racconta la Gazzetta dello Sport, sono i singoli a fare la differenza in un campionato sempre più incerto. La Gazzetta dello Sport mette in evidenza i protagonisti delle squadre in corsa, sottolineando come il rendimento individuale possa indirizzare la lotta promozione.

Tra questi spicca Fares Ghedjemis, protagonista con il Frosinone e capace di imporsi anche a livello internazionale. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo ha scelto di restare in Ciociaria nonostante le sirene di mercato, contribuendo con gol, assist e prestazioni decisive alla corsa della squadra di Alvini.





Il focus si sposta poi sul Monza e su Paulo Azzi, giocatore abituato a vincere. La Gazzetta dello Sport sottolinea il peso dell’esterno brasiliano, già protagonista di promozioni recenti e oggi elemento chiave nello scacchiere brianzolo grazie alla sua continuità e capacità di incidere sulla fascia.

Attenzione anche al Venezia, dove John Yeboah rappresenta uno dei profili più completi e determinanti. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante non si limita a segnare e servire assist, ma partecipa attivamente alla costruzione del gioco, diventando un riferimento tattico fondamentale per Stroppa.

Infine, riflettori puntati sul Palermo e su Joel Pohjanpalo. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il finlandese sia il vero trascinatore dei rosanero, con numeri impressionanti: 21 gol in stagione e un impatto diretto sui risultati della squadra. Con lui in campo, il Palermo ha costruito gran parte delle proprie vittorie, restando agganciato al treno promozione.

Un finale di stagione che si preannuncia apertissimo, dove saranno proprio i protagonisti in campo a determinare il destino delle rispettive squadre.