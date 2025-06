Pogba ha scelto il Monaco. Udinese su Goglichidze, tutte le trattative del giorno in Serie A

Paul Pogba è pronto a tornare in patria. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese classe 1993 è vicino alla firma con il Monaco, con un contratto biennale a parametro zero. Dopo settimane di colloqui, iniziati a inizio giugno, è sfumato definitivamente il tentativo dell’Al-Ittihad: Pogba ha deciso di accettare l’offerta del club di Ligue 1.

Intanto, tornando in Italia, l’Empoli si prepara a una piccola rivoluzione in uscita. Dopo Jacopo Fazzini, anche Ardian Ismajli e Liberato Cacace sono pronti a salutare. Secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, su Cacace c’è l’interesse di Cagliari e Pisa, mentre all’estero osservano con attenzione l’Anderlecht e alcuni club turchi. Per Ismajli, invece, si registra il pressing di Cremonese e Verona, con l’Hellas che valuta anche Victor Nelsson, in rottura con il Galatasaray dopo il prestito alla Roma.

In uscita dall’Empoli anche Saba Goglichidze, seguito da Parma e Udinese, che dopo l’arrivo di Bertola continua a muoversi. La valutazione del georgiano è però scesa rispetto ai 12 milioni richiesti a gennaio.

Nel reparto offensivo, Andrea Belotti potrebbe tornare al Como: secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il “Gallo” non verrà confermato dal Benfica dopo una stagione sottotono. Occhi anche su Louis Munteanu, autore di 25 reti con il Cluj: in A piace al Genoa, ma ci sono anche Maiorca e Siviglia. Il suo prezzo? Circa 10 milioni.

Tra le manovre in mediana, il Parma duella con la Fiorentina per Hamed Junior Traorè, reduce da una buona stagione all’Auxerre: il Bournemouth chiede 10 milioni. Gli emiliani seguono anche Antonino Gallo del Lecce.

Infine, l’Atalanta osserva con interesse Filip Kostic: l’esterno serbo vorrebbe restare alla Juventus, ma sa del gradimento dei nerazzurri. Sullo sfondo anche il Fenerbahce.

Per quanto riguarda le panchine, si intensificano i contatti tra la Cremonese e Davide Nicola, che ha ricevuto un’offerta migliorata. Le alternative, riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono Marco Giampaolo, Luca Gotti e Paolo Vanoli. Intanto, il Genoa ha chiuso per Albert Gronbaek, oggi le visite mediche.