Palermo, il prato del Barbera regge il colpo: ok dopo i concerti di Gigi D’Alessio

Buone notizie per il Palermo e per il Renzo Barbera. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i primi riscontri sullo stato del manto erboso dopo i due concerti benefici di Gigi D’Alessio, entrambi sold out, sono positivi. Il prato, protetto da appositi tappeti e teloni durante gli eventi, non ha riportato danni rilevanti e si presenta in condizioni soddisfacenti.

Il giornalista del Corriere dello Sport precisa che era comunque già previsto un intervento di risemina, utile a garantire un terreno di gioco perfettamente agibile per il primo impegno ufficiale della stagione: il match di Coppa Italia, in programma il 17 agosto a Cremona.

A differenza della scorsa estate, quando – come ricorda sempre Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – il Palermo fu costretto a chiedere di giocare in trasferta le prime tre giornate di campionato per i lavori allo stadio, quest’anno non ci saranno impedimenti di questo tipo. Anzi, si attende la definizione del calendario e c’è la concreta possibilità che il debutto in campionato, previsto tra il 23 e il 24 agosto, avvenga proprio al Barbera.