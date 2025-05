Playoff Serie B: il Cesena non riesce a sbloccarla a Catanzaro, il primo tempo termina a reti bianche

Ritmi vivaci ma risultato ancora bloccato. Si conclude a reti inviolate il primo tempo di Catanzaro-Cesena, gara secca e valida per l’accesso alle semifinali dei playoff, in cui ci sarà la Cremonese ad attendere la vincente di questo match. I bianconeri, costretti a vincere per passare il turno, crescono minuto dopo minuto e colpiscono un palo al 10′ con Adamo, che successivamente impensierisce Pigliacelli con un tiro-cross velenoso. I padroni di casa provano a riordinarsi per evitare di concedere altre occasioni e, al 37′, Iemmello sigla l’1 a 0 con un gol da vero attaccante che viene, però, annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa, la squadra di Mignani dovrà intensificare gli attacchi per provare a conquistare le semifinali.

