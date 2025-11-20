Playoff Mondiali 2026, l’Italia conosce l’avversaria: debutto contro l’Irlanda del Nord

L’Italia conosce finalmente il primo ostacolo sul cammino verso il Mondiale 2026. Dal sorteggio di Nyon è emersa l’Irlanda del Nord come avversaria degli Azzurri nella semifinale dei playoff europei. La gara d’andata si giocherà il 26 marzo in casa dell’Italia, mentre il ritorno è fissato per il 31 marzo in trasferta.

La Nazionale di Gennaro Gattuso, inserita nella prima fascia, avrà dunque il vantaggio di aprire il doppio confronto davanti al proprio pubblico. Ma sarà comunque un percorso senza margini d’errore: servirà passare il turno per accedere alla finale del proprio percorso (Path), anch’essa prevista con formula andata e ritorno.

Il percorso dell’Italia

L’Italia è stata sorteggiata nel Path A, che prevede:

Semifinale: Italia – Irlanda del Nord (andata in casa, ritorno in trasferta)

Finale: contro la vincente dell’altra semifinale del Path A, tra Galles e Bosnia Erzegovina, anch’essa con andata e ritorno.

Solo chi vincerà il doppio confronto di finale strappa il biglietto per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

La composizione delle fasce

Prima fascia: Italia, Turchia, Danimarca, Ucraina

Seconda fascia: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

Terza fascia: Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

Quarta fascia: Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

L’avversaria dell’Italia, l’Irlanda del Nord, proveniva dalla quarta fascia, l’unica incrociabile al primo turno.

Come funzionano gli spareggi

I playoff europei prevedono:

due semifinali andata/ritorno

una finale andata/ritorno

per ciascuno dei quattro percorsi (Path A, B, C e D).

La miglior classificata del ranking FIFA gioca l’andata in casa sia in semifinale sia in finale, ma solo se la UEFA non stabilisce diversamente per ragioni organizzative.

Cosa serve all’Italia per qualificarsi

Nessun calcolo: gli Azzurri dovranno vincere la semifinale e poi aggiudicarsi la finale del loro Path.

Si può passare complessivamente:

per differenza reti,

ai supplementari o ai rigori del ritorno.

Non esiste nessun vantaggio legato al pareggio o al ranking.

Si parte il 26 marzo: una nuova corsa mondiale

Ora il countdown è iniziato: l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nel primo atto del suo percorso.

Due turni, quattro partite complessive, un solo obiettivo: tornare ai Mondiali dopo dodici anni di assenza.