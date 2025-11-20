Playoff Mondiali 2026: le semifinali degli altri Path

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Dal sorteggio di Nyon emergono anche gli accoppiamenti degli altri Path, anch’essi con la formula di andata e ritorno. Nel Path B possibile finale tra due delle squadre più attrezzate di questo playoff, Svezia e Polonia. Mentre termina nel Path D la Macedonia del Nord dell’ex Palermo Trajkovski, autore della rete che non permise all’Italia di qualificarsi ai mondiali 2022.

PATH B

Semifinale 3: Ucraina-Svezia

Semifinale 4: Polonia-Albania

PATH C

Semifinale 5: Turchia-Romania

Semifinale 6: Slovacchia-Kosovo

PATH D

Semifinale 7: Danimarca-Macedonia del Nord

Semifinale 8: Repubblica Ceca- Irlanda

I playoff europei prevedono:

due semifinali andata/ritorno.

una finale andata/ritorno
per ciascuno dei quattro percorsi (Path A, B, C e D).

La miglior classificata del ranking FIFA gioca l’andata in casa sia in semifinale sia in finale, ma solo se la UEFA non stabilisce diversamente per ragioni organizzative.

Solo chi vincerà il doppio confronto di finale strappa il biglietto per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

