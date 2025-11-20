Palermo al lavoro a Torretta in vista dell’Entella: focus su tattica e palle inattive

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi, che prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Virtus Entella.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento atletico, seguita da un intenso gioco di posizione finalizzato a mantenere alta l’attenzione sulle linee di passaggio e sulla gestione del pallone. A seguire, il gruppo ha lavorato sulla tattica offensiva, con particolare attenzione ai movimenti tra le linee e allo sviluppo dell’azione nell’ultimo terzo di campo.

A chiudere l’allenamento, un ampio focus sulle palle inattive a favore, con esercitazioni dedicate ai sincronismi e alle soluzioni offensive da fermo.