Lega Serie A, Simonelli: «Saltare la giornata prima dei playoff? Non dipende solo da noi»
Intervenuto dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni.
«La Serie A cercherà di fare il possibile per essere vicina alla FIGC e alla Nazionale – ha dichiarato- perché è un orgoglio per tutti se l’Italia andrà ai Mondiali»
Simonelli, aggiunge:« Il presidente Gravina ha già chiesto la disponibilità per uno stage e credo che le società aderiranno con grande piacere a questa cosa»
E sulla possibilità di saltare la giornata prima dei playoff per le qualificazioni mondiali, dichiara:« abbiamo a che fare anche con dei contratti firmati con i broadcastster, sia per la Coppa Italia sia per per il campionato, quindi non dipende solo dalla volontà della Serie A»
Su quello che la Lega potrà fare, il presidente conclude: «Cercheremo di fare tutto il possibile per rendere il prima possibile disponibili calciatori per il CT lavorando sugli orari delle partite. Poi dipende da tanti fattori»