Gravina: «Andremo ai mondiali, credo in Gattuso e nella squadra»

In vista dei sorteggi per i playoff di qualificazione ai mondiali, ha parlato durante la settima edizione dello Sport Industry Talk di RCS il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

«Io sono convinto che andremo ai Mondiali – ha dichiarato – ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo»

Gravina, ha in0ltre aggiunto: «Devo necessariamente essere ottimista nel credere in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da da qualche parte si vuole fare si vuole fare emergere»