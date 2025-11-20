Italia, Buffon sui sorteggi playoff: «Vorrei evitare la semifinale con la Svezia e la finale con la Polonia»

In vista del sorteggio dell’Italia per i playoff delle qualificazioni mondiali, ha parlato ai microfoni di “SkySport” il capo delegazione degli azzurri, Gianluigi Buffon. L’ex portiere ha parlato di chi vorrebbe evitare nel sorteggio di oggi, ritornando anche al match contro la Norvegia.

«Attendiamo questo sorteggio con trepidazione ed entusiasmo – ha dichiarato -. Stiamo prendendo una strada molto particolare e delicata in Italia, quella del ‘non ci resta che piangere’ o del ‘ricordati che devi morire»

Su chi non vorrebbe ritrovarsi contro ai playoff, Buffon non ha dubbi: «Vorrei sicuramente evitare la semifinale con la Svezia o la finale in trasferta con la Polonia. Tutte le altre sono partite che vanno giocate e che si giocherebbero con ottime possibilità di vittoria. Spero che possiamo fare due partite importanti, tali da rispettare la nostra storia»

Infine, sul match contro la Norvegia, dichiara: «Ci è dispiaciuto per la sconfitta con la Norvegia, ma più per il risultato che per la prestazione. Nel primo tempo loro non hanno fatto un tiro in porta, nella ripresa siamo rimasti fino al 78’ sul risultato di 1-1. Questo significa che siamo una squadra competitiva»