Padova, Gomez: «Questa città merita la Serie A, riuscirci è il mio primo obiettivo»

In vista del match contro il Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gr Media House il trequartista del Padova, Alejandro Gomez. Il Papu, che potrebbe esordire con i biancoscudati proprio nel match contro i lagunari, ha parlato delle sue sensazioni sull’imminente ritorno in campo dopo il lungo stop e su l’obiettivo che si pone.

«Al Padova penso ancora di poter dare tanto – ha dichiarato -. Ho in testa le mie motivazioni e i miei obiettivi. Non sono venuto qui a passeggiare».

Sull’obiettivo che si pone, Gomez non ha dubbi: «Voglio portare il Padova in Serie A, al massimo. Per me questa é la cosa più importante ed è la prima cosa che ho detto al Direttore che mi ha voluto».

Infine, il Papu aggiunge: «Penso che questa città si merita una squadra in Serie A dopo tanti anni ed é il mio primo obiettivo. Voglio portare entusiasmo, esperienza e cercare di aiutare i ragazzi, il mister e la società a crescere e cercare di crescere insieme».