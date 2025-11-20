La Nuova Venezia: “Johnsen, addio alla Cremonese? Lo vuole Stroppa”

La seconda esperienza in Serie A di Dennis Johnsen non sta andando come sperato. L’attaccante norvegese, oggi alla Cremonese, ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Davide Nicola, complice l’enorme concorrenza nel reparto offensivo. Il rendimento negativo, unito a un minutaggio ridotto al minimo, sta aprendo la porta a un possibile addio già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, il club grigiorosso e il giocatore — sotto contratto fino al 2027 — starebbero valutando insieme una separazione anticipata. E proprio La Nuova Venezia rilancia l’ipotesi più sorprendente: un ritorno di Johnsen al Venezia, due anni dopo il suo addio agli arancioneroverdi per trasferirsi in Lombardia. Il quotidiano sottolinea come, nonostante i rapporti non idilliaci con parte della tifoseria, la dirigenza lagunare stia riflettendo seriamente sulla possibilità.

A spingere nella direzione del ritorno sarebbe soprattutto Giovanni Stroppa, evidenzia ancora La Nuova Venezia. L’attuale tecnico del Venezia conosce alla perfezione Johnsen, avendolo sfruttato molto nella sua esperienza a Cremona. Il norvegese sarebbe inoltre il profilo ideale per coprire o alternare John Yeboah, unico ruolo parzialmente scoperto nella rosa lagunare.

Una pista che sembrava impossibile fino a poche settimane fa, ma che ora — secondo La Nuova Venezia — sta prendendo concretezza giorno dopo giorno.