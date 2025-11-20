Galderisi: «Monza impressionante, ma in Serie B nulla è scontato»

Tre scudetti vinti – due con la Juventus e uno con l’Hellas Verona –, un Mondiale da protagonista con l’Italia di Bearzot (Messico ’86) e una lunga esperienza in panchina. Giuseppe “Nanu” Galderisi ha analizzato l’intero panorama della Serie B ai microfoni di Tuttob.com, soffermandosi sul derby veneto Padova-Venezia, sulle ambizioni delle big e sulle sorprese del campionato. Le sue parole, riportate da Tuttob.com, fotografano un torneo più equilibrato che mai.

«Padova-Venezia? Una gara da tripla»

«Io le ho giocate quelle partite, trasmettono sempre adrenalina perché hanno un fascino particolare» spiega Galderisi a Tuttob.com. «Il Padova, in casa, dovrà cercare di fare bene. Certo, non sarà una partita semplice, però mi auguro sia spettacolare. I derby sono “cattivi”, sportivamente parlando. Vincere un derby così sentito darebbe doppia forza».

Padova in linea, Venezia leggermente attardato

Galderisi ricorda a Tuttob.com quanto la Serie B sia un campionato imprevedibile:

«La Serie B è lunga e difficilissima. Serve equilibrio, solidità mentale e capacità di leggere i momenti. Non devi esaltarti quando sei in alto né abbatterti se un mese va male. Bisogna focalizzarsi partita per partita, perché la B non perdona e gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo».

La corsa promozione: “Frosinone e Modena mi piacciono, ma non saranno sole”

Nell’intervista rilasciata a Tuttob.com, Galderisi individua le squadre più attrezzate:

«Mi piacciono Frosinone e Modena, giocano un buon calcio e tireranno fino alla fine. Ma entreranno in gioco anche altre squadre: siamo solo a un terzo del campionato, può succedere di tutto. Chi prende vantaggio all’inizio è favorito, rincorrere non è mai semplice».

L’outsider? «Mi auguro l’Avellino del mio bomber Biancolino»

«Mi auguro l’Avellino del “Pitone” Biancolino. È una piazza importante e sono felice per lui: sta facendo un grandissimo percorso» afferma Galderisi a Tuttob.com.

Il Mantova risale: “Possanzini scelta giusta”

«L’equilibrio è fondamentale, in campo e in società» sottolinea Galderisi. «Il club ha fatto bene a non smantellare il lavoro svolto e a rinnovare la fiducia in Possanzini: è un allenatore preparato, le sue squadre giocano bene. I giocatori sentono questa fiducia e danno qualcosa in più. Il Mantova può fare ancora meglio di quanto visto finora».

La Samp in crisi profonda

«Non credo si possa cambiare il mondo comprando 3-4 giocatori, se la base resta quella» osserva Galderisi. «Qualcuno può aiutare, ma invertire il trend a metà stagione non è semplice. Lavorerei sul gruppo, sulle persone, compattandolo e spronandolo a tirare fuori il meglio».

Il Monza vola: “Sei vittorie di fila, segnale fortissimo”

«Un filotto così è tanta roba. Il Monza sta facendo benissimo, non solo nel gioco ma anche nell’applicazione e nella determinazione. In B non bastano le individualità, servono altre qualità, e il Monza le sta mettendo in campo».