Playoff Mondiali, Nestorovski avverte: «Meglio non incontrare l’Italia»

Oggi alle 13 si terrà il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2026. Tra le quattro possibili avversarie nella quarta fascia figura anche la Macedonia del Nord, già responsabile dell’eliminazione dell’Italia nello spareggio disputato in vista dell’ultima Coppa del Mondo.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, poche ore prima del sorteggio, è intervenuto Ilija Nestorovski, attaccante della Macedonia e dello Slaven Belupo, vecchia conoscenza del calcio italiano dopo le esperienze con Palermo, Udinese e Ascoli. L’attaccante ha commentato così l’eventualità di sfidare nuovamente gli azzurri dopo lo shock del 2022.

«No, non vorrei incontrare l’Italia per almeno tre motivi», ha dichiarato Nestorovski a Tuttomercatoweb.com. «Il primo: l’Italia è la squadra più forte da incontrare fra le rivali della prima fascia. Il secondo: gli azzurri saranno motivati e contro di noi avrebbero la possibilità di vendicarsi per lo spareggio perso a Palermo nel 2022. E il terzo è che l’Italia è sempre l’Italia».