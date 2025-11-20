Palermo, il Sannazzari sarà rosanero

Come riferisce Domenico Marchigiani sul Secolo XIX, il Palermo non sarà affatto solo nella trasferta di Chiavari: dopodomani al Sannazzari è attesa una presenza massiccia di tifosi rosanero. Le limitazioni imposte dall’Osservatorio – acquisto dei biglietti riservato ai residenti nella provincia di Palermo solo nel settore Gradinata Nord Ospiti e soltanto con Tessera del Tifoso – non hanno rallentato l’ondata di entusiasmo.

Secondo quanto riportato da Marchigiani su Il Secolo XIX, i tanti tifosi rosanero che vivono nel Nord e nel Centro Italia, così come i numerosi palermitani residenti in Liguria e dintorni, hanno risposto senza esitazioni, acquistando oltre mille tagliandi per il settore ospiti del Sannazzari. Un dato che ricorda da vicino quello del maggio 2022, quando Entella e Palermo si affrontarono davanti a 4.486 spettatori nei play-off di Serie C, anche se difficilmente sabato si raggiungeranno quelle cifre.

Il programma verso Chiavari

Il Palermo di Inzaghi – sottolinea ancora Marchigiani sul Secolo XIX – ha anticipato la partenza e svolgerà la rifinitura direttamente al Sannazzari domani pomeriggio, per prendere confidenza con il sintetico dell’impianto chiavarese. La trasferta rappresenta un passaggio importante in un momento non brillante nei risultati, ma il sostegno del pubblico non verrà meno.

Bereszynski e Pohjanpalo rientrati, Bani e Joronen verso il recupero

Inzaghi ha ritrovato due pedine fondamentali: Bereszynski e Pohjanpalo, rientrati dagli impegni con Polonia e Finlandia. Le sedute di oggi e domani serviranno al tecnico per valutare la condizione di Bani e Joronen, che – salvo sorprese – saranno arruolabili per la sfida.

Il recupero appare invece impossibile per Gomes e Gyasi, che continuano a migliorare ma non sono ancora pronti per essere convocati.

Marchigiani, dalle colonne del Secolo XIX, evidenzia come il Palermo si avvicini alla partita con alcune defezioni ma con una certezza assoluta: a Chiavari il cuore rosanero si farà sentire.