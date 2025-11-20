Il Secolo: “Chiappella disegna l’Entella anti-Palermo Tre ballottaggi a destra, in mediana e davanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Come evidenzia Domenico Marchigiani sul Secolo XIX, l’Entella arriva alla sfida di sabato contro il Palermo con molte più certezze che dubbi. Andrea Chiappella, nella seduta pomeridiana svolta ieri a Leivi, ha potuto valutare gli ultimi dettagli prima di scegliere l’undici che affronterà i rosanero.

I ballottaggi rimangono gli stessi che hanno caratterizzato le ultime settimane, come ricorda ancora Marchigiani sul Secolo XIX. Sulla corsia destra resta aperta la sfida tra Bariti e Mezzoni: quest’ultimo ha sfruttato la sosta per recuperare dal problema fisico che lo aveva tenuto fuori contro Frosinone ed Empoli.

 

In mediana, Franzoni e Benali sono le certezze. A completare il reparto sarà uno tra Dalla Vecchia – in forte crescita dopo due ottime prove – e il più esperto Karic. Ulteriore nodo in attacco, dove il ritorno di Bernat Guiu dopo l’infortunio può rimescolare le gerarchie. Una staffetta con Fumagalli, anche a gara in corso, resta un’opzione concreta.

Chiappella avrà l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per sciogliere definitivamente i dubbi, sottolinea Marchigiani sul Secolo XIX.

Sabato debutta la maglia “Portofino”, tra calcio e marketing territoriale

Accanto alle scelte tecniche, arriva una certezza stilistica: contro il Palermo l’Entella indosserà per la prima volta la nuova maglia “Portofino”, frutto della partnership fra il club e il Comune del celebre borgo ligure. Una divisa speciale firmata Adidas, pensata non solo come kit da gara ma anche come strumento di marketing territoriale.

La maglia – racconta Il Secolo XIX – celebra l’identità di Portofino. Il bianco è arricchito da un motivo gessato verticale tono su tono, a evocare eleganza e sartorialità, mentre i dettagli cromatici richiamano i colori tradizionali delle facciate del borgo, riconoscibili dai pescatori già dal mare. Nel retrocollo compaiono le bandiere del codice nautico che formano la parola “Chiavari”. Anche il logo Entella è stato ridisegnato per l’occasione, mantenendo coerenza con la storia marinaresca del territorio.

Le parole dei protagonisti

Il vicepresidente esecutivo Orazio Dell’Aversana spiega:
«Le nostre realtà hanno molto in comune. Viviamo in un territorio straordinario e Portofino ne è il simbolo. Il kit nasce dal desiderio di raccontare la nostra terra con stile sobrio, elegante e autentico».

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, aggiunge:
«Questa collaborazione consolida il legame con una società che rappresenta con orgoglio il territorio. Insieme promuoveremo iniziative dedicate allo sport e alle nuove generazioni».

Calcio, turismo e territorio

Come osserva Marchigiani sul Secolo XIX, la partnership conferma come calcio e turismo possano viaggiare su binari paralleli: una partita diventa anche un’occasione per raccontare le eccellenze paesaggistiche e culturali del Tigullio, in una sinergia sempre più centrale per il club biancoceleste.

