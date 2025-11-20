Tuttosport: “Padova, ci siamo: il Papu Gomez pronto al debutto nel derby col Venezia”

Nel suo approfondimento pubblicato su Tuttosport, Gianluca Scaduto racconta l’attesa che si respira a Padova per il debutto del Papu Gomez, Campione del Mondo in carica con l’Argentina, pronto a tornare in campo dopo due anni di stop. Come evidenzia Scaduto su Tuttosport, il trequartista argentino dovrebbe esordire sabato alle 17.15 nel derby Padova–Venezia, una sfida già carica di significato che ora acquista un valore speciale.

La squalifica per doping è terminata il 20 ottobre e Gomez era atteso al debutto già il 26 dello stesso mese nella gara con la Juve Stabia, ma un infortunio muscolare – ricorda Gianluca Scaduto su Tuttosport – aveva rinviato tutto, con l’Euganeo sold out per lui. Stavolta, però, il momento sembra arrivato: da questa settimana l’argentino si allena stabilmente con il gruppo e l’ipotesi più concreta è una convocazione con impiego nella ripresa, per uno spezzone di gara.

Il Papu non si è mai davvero fermato. Come sottolinea ancora Scaduto sulla pagina di Tuttosport, in questi due anni senza partite si è allenato con continuità, grazie anche all’ospitalità del Renate e alla possibilità regolamentare di unirsi al Padova già dal 20 agosto. Determinante, lo scorso 11 luglio, la scelta di Massimiliano Mirabelli – ex d.s. del Milan e da quattro anni responsabile dell’area tecnica del Padova – che ha deciso di puntare su di lui battendo anche proposte sudamericane.

L’approdo a Padova rappresenta per Gomez un ritorno emotivo in Italia, dove era arrivato nel 2010 al Catania. La società, come riferisce Gianluca Scaduto su Tuttosport, coltiva l’ambizione di tornare in Serie A dopo quasi trent’anni, e l’argentino ha firmato un biennale proprio per condividere questo obiettivo. Il suo talento potrebbe trasformare il potenziale offensivo della squadra, a partire da Mattia Bortolussi, già vice capocannoniere con 6 gol alla sua prima esperienza in B.

Con il Papu a dirigere l’orchestra, osserva Scaduto, tutto diventa possibile: perfino immaginare che il trofeo di capocannoniere – intitolato a Pablito Rossi – possa tornare a un giocatore del Padova. Un sogno che il derby col Venezia potrebbe iniziare a trasformare in realtà.