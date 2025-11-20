Playoff Mondiali, Italia oggi conosce l’avversaria: diretta TV e orari. Capello: «Gattuso liberi la squadra dai fantasmi di Palermo»

Nella sua intervista pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza senza filtri la situazione dell’Italia di Gennaro Gattuso, attesa a marzo dai playoff che decideranno il ritorno o meno degli Azzurri al Mondiale dopo dodici anni. L’ex c.t., che ha superato due qualificazioni iridate con Inghilterra e Russia, ricorda alla Gazzetta dello Sport quanto questi percorsi siano «più difficili di quanto la gente immagina».

«Quando vado in giro, tutti mi chiedono cosa stia succedendo all’Italia», racconta Capello, evidenziando che gli Azzurri hanno meritato i playoff ma senza mostrare ancora una struttura solida. «Gattuso ha portato spirito e qualche vittoria, ma la sconfitta con la Norvegia ha inciso. Sono partite che si vincono con la convinzione, non con la demoralizzazione immediata».

Alla Gazzetta dello Sport, Capello spiega che il piazzamento attuale rispecchia quanto visto: «Sì, i playoff sono giusti. La Norvegia ha valori veri, e con un fenomeno come Haaland cambia tutto». E su Gattuso: «Non poteva fare di più. Il primo tempo di San Siro gli ha mostrato chi possiamo essere, il secondo gli ha mostrato la testa della squadra. Purtroppo».

Il rischio di un terzo Mondiale mancato pesa: «Dovremmo darci delle risposte…». Capello è netto anche sulla qualità degli interpreti: «L’Europeo del 2021 è stata un’illusione. Senza i campioni è difficile creare mentalità. Prima la Nazionale aveva blocchi forti: Juventus, Milan… oggi arriviamo da realtà troppo frammentate».

Sulle possibili avversarie della semifinale – Svezia, Irlanda del Nord, Romania o Macedonia del Nord – Capello non ha dubbi: «Preferirei la Macedonia, solo per rivincita». E avverte: «I fantasmi del passato deve toglierli Gattuso. Anche se non c’è tempo».

Qualora si arrivasse alla finale playoff, Capello eviterebbe una rivale precisa: «La Polonia, perché c’è Lewandowski. Meglio la Slovacchia». L’approccio ai playoff dovrà essere mentale: «Il fisico lo alleni. La testa no. Bisogna far entrare convinzione e spirito della maglia».

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO IN TV

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, oggi l’Italia conoscerà il proprio destino:

Sorteggio alle ore 13:00

Diretta TV su Sky Sport 24

Diretta in chiaro sulla Rai

Gli Azzurri sapranno così chi affronteranno il 26 marzo 2026 nella semifinale playoff, prima tappa obbligata verso il Mondiale 2026.