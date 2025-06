Pisa, UFFICIALE: risoluzione per Inzaghi

Il tecnico artefice della promozione lascia ufficialmente il club toscano. A ore l’annuncio del suo approdo al Palermo.

Il Pisa ha comunicato nella giornata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, la fine del rapporto con Filippo Inzaghi. Una decisione presa di comune accordo tra le parti, che arriva a poche settimane dalla storica promozione dei nerazzurri in Serie A.

«Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi», si legge nel comunicato diffuso dal club toscano. «La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie».

Una separazione che ha il sapore dell’addio solo momentaneo al campionato cadetto: il futuro dell’ex allenatore di Milan, Venezia, Benevento e Reggina è infatti già scritto. Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Palermo, pronto a ripartire con ambizioni di vertice dopo una stagione altalenante. Si attende dunque l’annuncio ufficiale.