Pisa, Corrado sull’area scouting: «Ci sono squadre di Serie A che non hanno la nostra struttura»

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado in una lunga intervista a Calcio&Finanza si è espresso in merito alla stagione del club allenato da Pippo Inzaghi:

«Quando si arriva in una società vicina al fallimento, come è stato con il Pisa, nei primi anni si investe, in strutture, nell’asset societario e nello scouting. Poi, una volta arrivati a regime, il club si deve autofinanziare perché i soldi finiscono per tutti. Knaster era arrivato quasi a chiudere con Ferrero per la Sampdoria, ma non ha trovato la quadra per la visione del club e così mi chiese informazioni sul Pisa. – prosegue Corrado svelando un retroscena – Per poi dirmi che gli piaceva da matti il progetto, ma che bisognava accelerare sul centro sportivo e investire per prendere talenti. Area scouting? Non voglio essere vanitoso, ma ci sono squadre di Serie A che non hanno la nostra struttura».