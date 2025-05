Monza, Caldirola ammette: «La retrocessione è stata meritata»

Il difensore del Monza, Luca Caldirola, ha parlato della deludente stagione dei lombardi ospite su Sportitalia.

«Una stagione complicata, nonostante abbiamo fatto molto male fino alla terzultima eravamo ancora in corsa, un campionato in cui ci si poteva salvare con pochi punti. Da quando è morto Silvio Berlusconi qualcosa è cambiato sicuramente, non so a livello societario, però la sua presenza era fondamentale per noi. Durante la stagione abbiamo anche perso giocatori importanti, come Pablo Marì, Maldini, Bondo, Djuric, che sono andati via ed è stato difficile ripartire. A gennaio speravamo ancora nella salvezza ma la domenica diventata complicato giocare, al primo gol ci sfaldavamo, cosa che non capitava gli altri anni. Purtroppo devo dire che la retrocessione è stata meritata».