Pisa-Bari, maxischermi all’Arena Garibaldi. Il Sindaco Conti: «Appuntamento con la storia imperdibile»

Come segnalato dal sito calciopisa.it, saranno installati cinque maxischermi all’interno dell’Arena Garibaldi in vista di Pisa-Bari. Con i toscani che con un solo punto conquisterebbero la promozione in Serie A.

Il sindaco Conti si è espresso sul tema: «Rivolgo a tutti i tifosi pisani l’invito a presentarsi con largo anticipo rispetto all’orario del match per non avere problemi di afflusso allo stadio. Si raccomanda a coloro che decideranno di essere presenti il rispetto delle consuete norme di comportamento e un atteggiamento responsabile, per vivere insieme, in sicurezza, le emozioni di questa giornata con tanti altri tifosi, nella speranza che l’attesa si trasformi in gioia, in vista di un obiettivo ormai vicino che Pisa aspetta da 34 anni».