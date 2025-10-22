“Pink Week”: al via le celebrazioni per i 125 anni del Palermo FC

Palermo, 22 ottobre 2025 – C’è un filo rosa che attraversa 125 anni di storia e arriva fino a oggi: il filo di una città che si riconosce in una squadra, in un colore, in un’identità.

Il 1° novembre 2025 il Palermo FC compirà 125 anni dalla sua fondazione, un traguardo che appartiene ai tifosi rosanero di ogni generazione e che racconta un legame profondo capace di unire passato e presente.

Nasce così la Pink Week, una settimana di iniziative e appuntamenti pensata per coinvolgere la città, i tifosi, le istituzioni, i partner del Club, le attività commerciali e l’intera comunità cittadina, in un unico grande invito: colorare Palermo di rosa. Un modo per unire le storie più diverse in un’unica scia, dove ogni gesto diventa segno di bellezza, identità e riscatto.

Un percorso che prende forma già dall’inizio della stagione, con la presentazione del nuovo Home Kit Puma 2025/26, il primo all pink nella storia del Club, e con la campagna “P-INK IT”, lanciata per invitare tutti a “inchiostrare di rosa” la propria quotidianità con gesti simbolici e concreti. La Pink Week ne rappresenta la naturale evoluzione: il momento in cui il filo rosa che lega passato e futuro si intreccia con le storie di chi, ogni giorno, sceglie di credere nei valori che il Palermo rappresenta.

Il programma della Pink Week

Il kick-off delle celebrazioni è oggi, mercoledì 22 ottobre, con il taglio del nastro della mostra fotografica “Palermo 125”, organizzata dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e l’allestimento dell’associazione Ruber Contemporanea, in Piazza Ruggero Settimo davanti al Teatro Politeama Garibaldi.

L’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 23 novembre, raccoglie alcune delle immagini più iconiche della storia del Palermo e della città, ripercorrendo l’evoluzione della passione rosanero dai pionieri in camicia e pantaloni di lana alle piazze in festa. Un pink carpet accompagna i visitatori lungo un percorso storico e culturale, con materiali inediti provenienti dagli archivi del Palermo Museum.

A partire dall’inaugurazione, alcuni dei luoghi simbolo della città si illumineranno di rosa per la rassegna “Pink Spots”, che coinvolgerà monumenti e spazi iconici rappresentativi della grande comunità di tifosi palermitani.

Gli eventi

Le celebrazioni proseguiranno con il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, in programma venerdì 31 ottobre alle 18.00 al Teatro Biondo, condotto da Roberto Gueli e Sarah Castellana, con la partecipazione di oltre quaranta Legends del passato.

Seguirà un cocktail esclusivo nella terrazza della Rinascente, in Piazza San Domenico, riservato ai partner del Club. Le vetrine su Via Roma, per l’occasione, sono state “musealizzate” e allestite con foto storiche e set-up in rosa.

Dopo cena, spazio alla festa dei tifosi con il “Palermo 125 – Pink Party” a Villa Filippina, luogo simbolico per la storia del club. L’evento sarà aperto al pubblico con biglietti acquistabili online, e parte del ricavato sarà devoluto al progetto sociale “Palermo in the Community”.

Il culmine delle celebrazioni sarà la gara Palermo–Pescara del 1° novembre allo stadio Renzo Barbera, preceduta da una cerimonia in campo con le Legends rosanero, gli striscioni delle scuole palermitane e uno speciale dj set di Radio Italia con la dj Paoletta.

Le iniziative in città

Tra le iniziative collaterali, Confcommercio Palermo lancia il contest “Vetrine Rosa”, che coinvolgerà oltre cento attività commerciali nella decorazione delle proprie vetrine in rosa. La vetrina più creativa sarà premiata con un Meet & Greet esclusivo con i calciatori del Palermo FC.

AMAT Palermo partecipa con un autobus interamente wrappato di rosa, una speciale “fermata rosa” in via Ruggero Settimo e il biglietto da 1 euro valido 7 ore, dedicato ai tifosi per le partite casalinghe, in particolare per quella dell’anniversario del 1° novembre.

Infine, mercoledì 23 ottobre, presso la Sala Magna di Palazzo Chiaramonte Steri, si terrà l’evento “125 anni di Calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo con la partecipazione del sindaco Roberto Lagalla, del presidente Dario Mirri e dei rappresentanti del Club.