“Palermo 125”, la mostra fotografica al Politeama racconta un secolo e un quarto di storia rosanero (VIDEO)

Un viaggio lungo 125 anni di storia, tra emozioni, volti e ricordi. È stata inaugurata al Teatro Politeama Garibaldi la mostra fotografica “Palermo 125”, uno degli eventi centrali della Pink Week, la settimana di celebrazioni dedicata all’anniversario della fondazione del Palermo FC.

L’esposizione, organizzata dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e curata dall’associazione Ruber Contemporanea, resterà aperta e gratuita fino al 23 novembre in Piazza Ruggero Settimo, proprio davanti al Politeama.

La mostra raccoglie alcune delle immagini più iconiche della storia del club e della città, provenienti dagli archivi del Palermo Museum. Tra gli scatti inediti, i campi ormai scomparsi dei pionieri, le prime formazioni in camicia e pantaloni di lana, e le piazze in festa per le vittorie rosanero. Un “pink carpet” — una linea del tempo immersiva — accompagna i visitatori lungo gli espositori con didascalie e riferimenti storico-culturali, in un percorso che celebra l’identità e la passione dei palermitani.

Durante l’inaugurazione, a cui hanno partecipato il presidente Dario Mirri, l’allenatore Filippo Inzaghi, il capitano Matteo Brunori e il sindaco Roberto Lagalla, è stato ricordato come questo anniversario rappresenti un simbolo di rinascita e continuità.

La mostra è il primo passo di una settimana di eventi che culminerà con la festa dei tifosi a Villa Filippina il 31 novembre e la sfida Palermo-Pescara del 1° novembre al Renzo Barbera, che chiuderà le celebrazioni con una grande coreografia e la partecipazione delle leggende rosanero.

Con “Palermo 125”, la città si tinge di rosa e nero per celebrare non solo una squadra di calcio, ma un patrimonio condiviso che unisce generazioni, quartieri e storie diverse sotto un unico colore: il rosa