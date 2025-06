Pillon: «Inzaghi-Palermo? I rosanero potrebbero essere i primi favoriti per la vittoria della prossima B»

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Pianetaserieb.it, il tecnico Giuseppe Pillon ha anche parlato del possibile arrivo di Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo, partendo dalla sua straordinaria stagione al Pisa culminata con la promozione in Serie A:

«Ha svolto un lavoro eccezionale, è la sua seconda vittoria in Serie B. Peccato che non rimanga, perché sembra proprio che se ne andrà in base a quello che si legge. Ha fatto un grandissimo lavoro, dopo un’annata difficile e la delusione dell’anno precedente in cui non sono riusciti a ottenere la promozione. Quest’anno Pippo è stato molto bravo, ha gestito molto bene e la sua squadra era davvero organizzatissima, giocava un gran calcio. La Serie A arriva meritatamente».

Lei ha appena detto che è la seconda promozione per Inzaghi, su cui adesso è forte l’interesse del Palermo. Cosa pensa della retorica per cui chi fa bene in Serie B è giusto che rimanga in Serie B?

«Inzaghi conosce molto bene la categoria. Se sceglierà di andare a Palermo e lasciare il Pisa, ci saranno motivi validi. Gli faranno una squadra per vincere il campionato, perché questo è l’obiettivo che devi avere se prendi un allenatore del genere, aldilà di quello che sarà il contratto. Credo che il prossimo anno il Palermo può essere la prima candidata per la vittoria del campionato».