Il Secolo XIX: “Anche Osti al Picco per l’ultimo atto di Spezia-Cremonese”

Stasera, domenica 1 giugno, Spezia e Cremonese si giocano, allo stadio Alberto Picco, il sogno della promozione in Serie A, nel ritorno della finale playoff. Dopo lo 0-0 maturato all’andata allo Zini, sarà la squadra di D’Angelo ad avere il vantaggio dei due risultati su tre, potendo accedere alla massima serie anche con un pareggio nei 120 minuti.

L’attesa in città è altissima, e lo stadio si preannuncia gremito in ogni ordine di posto. Ma l’attenzione non sarà soltanto sugli spalti e in campo: come riportato da Il Secolo XIX, la serata vedrà la presenza di numerosi protagonisti e osservatori del calcio nazionale, tra cui il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti.

Tra gli ospiti più attesi, potrebbe esserci anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi (presenza ancora da confermare), mentre dall’estero arriveranno anche figure di rilievo come Fabio Paratici, ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham, oggi in orbita internazionale, e Francesco Farioli, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Ajax, insieme al suo vice David Sassarini.

Si prevede inoltre la presenza di osservatori e scout provenienti da almeno 15 club differenti, tra cui sette stranieri, a caccia di talenti e opportunità di mercato. Spiccano in particolare i nomi di Giovanni Sartori (Bologna) e Davide Vagnati (Torino), entrambi molto attenti alle prestazioni del giovane attaccante Pio Esposito, elemento di grande interesse per i felsinei.