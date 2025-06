Incendio nella notte al Viola Park: evacuati i giovani della Fiorentina, quattro in ospedale per precauzione

Bagno a Ripoli (Firenze) – Attimi di paura nella notte al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina situato alle porte di Firenze. Intorno alle 2:15, un incendio è divampato all’interno dell’edificio che ospita i giovani calciatori del settore giovanile viola.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero originate da una stanza e si sono rapidamente estese al corridoio, danneggiando alcune porte delle camere e parte del soffitto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’intera struttura.

Quattro persone in ospedale per inalazione di fumo

Nel rogo, quattro persone – tre ragazzi e un accompagnatore adulto – sono state trasportate in ospedale in codice verde per accertamenti, dopo aver inalato fumo. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma la procedura ha richiesto il trasferimento precauzionale in struttura sanitaria.

Terminate le operazioni di spegnimento e bonifica, l’edificio interessato dall’incendio è stato dichiarato non fruibile a causa dei danni riportati. Le autorità e la dirigenza della Fiorentina stanno valutando soluzioni temporanee per la sistemazione dei giovani atleti.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici dei vigili del fuoco.