Pierozzi premiato: è lui il “Player of the Month” di ottobre

Il Palermo FC ha annunciato ufficialmente che Niccolò Pierozzi è stato eletto Player of the Month per il mese di ottobre 2025. L’esterno rosanero ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel sondaggio rivolto ai tifosi, confermandosi tra i protagonisti più continui e incisivi dell’ultimo periodo.

Pierozzi, autore di prestazioni solide e sempre più determinanti nello scacchiere di Inzaghi, ha convinto il pubblico per qualità, intensità e affidabilità sulle fasce. Il club ha consegnato al calciatore il trofeo dedicato al miglior rosanero del mese all’interno del centro sportivo.

Un riconoscimento che certifica la crescita del giocatore e il suo contributo al percorso della squadra nella prima parte di stagione.