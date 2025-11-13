Il Secolo: “Entella, Benali torna faro del gioco. Qualità ritrovata verso il Palermo”

Il valore di Ahmad Benali è riemerso con chiarezza sul prato del Mapei Stadium, dove il centrocampista ha messo in mostra quelle qualità che l’Entella aveva cercato in estate. Come racconta Domenico Marchigiani sul Secolo XIX – edizione Levante, l’ex Bari ha iniziato finalmente a impadronirsi di quel ruolo centrale che gli era stato affidato: distribuire il gioco, dettare i tempi, essere un riferimento costante nei momenti più complessi della manovra.

La sua stagione era partita tra alti e bassi, con sei presenze e altrettante assenze dovute a problemi fisici. Ma nelle gare contro Empoli e Reggiana, sottolinea Marchigiani sul Secolo XIX, Benali ha confermato perché la dirigenza biancoceleste avesse puntato su di lui: esperienza, lettura del gioco e una precisione superiore alla media. L’86,36% di passaggi completati ne è la prova, così come il dato che lo vede al primo posto in Serie B per passaggi lunghi riusciti (6.4 a partita).

Un impiego “part time”, poco sotto i 400 minuti complessivi, che non ha comunque impedito al regista di lasciare un segno evidente. Un patrimonio tecnico da gestire con attenzione: è questa la linea scelta da Andrea Chiappella, che secondo Marchigiani per il Secolo XIX ha impostato un lavoro mirato sulla gestione delle energie del giocatore, tra minutaggio controllato e monitoraggio quotidiano della condizione.

Nel quartier generale di Leivi, intanto, la squadra prosegue la preparazione durante la sosta. Approccio utile soprattutto per chi, come Benali, Bernat Guiu e Francesco Mezzoni, ha bisogno di recuperare ritmo partita dopo gli stop delle scorse settimane.

Il rientro di Guiu, assente per 48 giorni a causa della frattura della clavicola, è stato una delle note più liete: a Reggio Emilia è tornato in campo a distanza di un mese e mezzo dall’infortunio. Adesso l’obiettivo è aumentare gradualmente il minutaggio, in un lavoro coordinato che coinvolge tutto lo staff tecnico.

In quest’ottica, come evidenziato da Il Secolo XIX – edizione Levante, il test di domani a porte chiuse contro il Milan di Massimiliano Allegri sul campo di Solbiate Arno sarà un passaggio fondamentale per mettere minuti nelle gambe e valutare la condizione dell’intera rosa.

Un appuntamento utile anche in vista del ritorno in campionato, fissato per sabato 22 al Sannazzari contro il Palermo, una sfida che potrà fornire ulteriori indicazioni sui progressi della formazione biancoceleste. La partita contro il Milan sarà trasmessa su Milan TV, YouTube e app ufficiale del club rossonero.