Pierozzi festeggia il gol su Instagram: «💗» e Palumbo commenta «Talento folle»

Nicolò Pierozzi ha festeggiato sui social la vittoria del Palermo a La Spezia e il gol che ha chiuso la gara del “Picco”. Su Instagram, il difensore rosanero ha pubblicato una foto dell’esultanza con la didascalia semplice ma eloquente: «💗».

Tra i primi a commentare il post, il compagno di squadra Antonio Palumbo, che ha scritto: «Talento folle 🙈». Un messaggio subito ripreso dai tifosi, che hanno inondato il post di cuori rosa e nero e di frasi d’incoraggiamento: «Grande Nico, continua e continuate così», «Ennesima grande prova!», «Grande Nic!».

Pierozzi, autore del secondo gol nella vittoria per 2-1 contro lo Spezia, è ormai uno dei simboli del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi, capace di unire energia, solidità e spirito di gruppo.