Tuttosport: “Spezia-Palermo 1-2. Le pagelle”
Le valutazioni di Tuttosport dopo Spezia-Palermo 1-2: prestazione solida dei rosanero, con Palumbo, Blin e Pohjanpalo protagonisti. Inzaghi ancora vincente, D’Angelo in bilico.
SPEZIA (3-5-2)
Sarr 7; Wisniewski 5, Cistana 5,5, Mateju 5,5 (37’ st Vlahovic n.g.);
Vignali 6,5 (18’ st Candela 4,5), Cassata 6,5 (24’ st Comotto 6), Esposito 6,5, Kouda 6,5, Aurelio 5 (24’ st Beruatto 4,5);
Soleri 5 (18’ st Artistico 5,5), Lapadula 6.
A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Di Serio, Candelari, Lorenzelli.
All.: D’Angelo 5.
PALERMO (3-5-2)
Joronen 6,5; Peda 6,5, Bani n.g. (22’ pt Diakitè 5; 1’ st Gyasi 5), Veroli 6;
Pierozzi 6,5, Palumbo 7 (24’ st Segre 6), Gomes 7 (37’ st Giovane 6), Blin 7, Augello 6 (24’ st Bereszynski 6);
Le Douaron 6,5, Pohjanpalo 7.
A disp.: Avella, Pizzuto, Vlasic, Corona.
All.: Inzaghi 7.