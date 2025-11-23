Pescara, in arrivo colpo dagli svincolati

Il Pescara è pronto a rinforzarsi sulle fasce e valuta seriamente l’ingaggio di Davide Faraoni, esterno destro attualmente svincolato dopo le ultime stagioni trascorse tra Verona e Fiorentina. L’annuncio arriva direttamente da Luca Cilli, che conferma l’imminente sbarco del giocatore in Abruzzo.

«Già da domani, lunedì 24 novembre, Faraoni si allenerà con la squadra e successivamente il club valuterà il suo ingaggio» ha spiegato Cilli, presentando la mossa a sorpresa studiata per fronteggiare l’emergenza infortuni che continua a pesare sui biancazzurri.

Si tratta di un innesto di grande esperienza, pur consapevoli che non è un giocatore immediatamente pronto sotto il profilo atletico. A 34 anni, Faraoni porta però un bagaglio tecnico di primissimo livello: 210 partite in Serie A con 18 gol e 24 assist, oltre alle 83 presenze in Serie B con 5 reti e 10 assist.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Inter, Fiorentina e Udinese, accumulando presenze in tutte le principali competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League.

Il Pescara valuterà nei prossimi giorni se procedere con la firma. Se le risposte dal campo saranno positive, Faraoni potrebbe diventare un tassello fondamentale per coprire l’emergenza e portare leadership in un momento cruciale della stagione.