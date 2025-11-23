Tutino: «Nessun gruppo spaccato, il vero Avellino deve ancora uscire»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Gennaro Tutino ha parlato in conferenza stampa dopo il pesante ko interno contro l’Empoli, analizzando il momento complicato dell’Avellino e respingendo ogni voce di spogliatoio diviso.

«Oggi siamo delusi dal risultato, abbiamo subito altri tre gol in casa. L’unica strada è continuare a lavorare e credere in ciò che propone il nostro allenatore» ha detto l’attaccante. «Siamo comunque la neopromossa con più punti. È vero, ultimamente abbiamo perso male, ma dobbiamo continuare a lavorare».

Sulle voci di fratture interne, Tutino è stato netto: «Il gruppo è spaccato? No. Le scelte sui non convocati spettano al mister. Noi dobbiamo solo allenarci. Possiamo crescere ancora, questo è un campionato difficile, con giocatori che ti mettono la palla all’incrocio con due tiri. Non c’è nessun problema nello spogliatoio».

Poi un messaggio ai compagni lasciati fuori: «Sono felice di essere qui, in un gruppo sano, in una società ambiziosa. A chi è stato messo fuori dico di continuare a lavorare: nel calcio cambia tutto in fretta e possono darci una mano. Dobbiamo mantenerci in categoria e strutturarci. Crescere e migliorare, sempre».

Sul gol sbagliato che avrebbe potuto cambiare il match, Tutino non si è nascosto: «Mi prendo le mie responsabilità. Dovevo segnare. Potevamo riaprire la partita. Ci prendiamo il secondo tempo, dove abbiamo avuto tante occasioni: non ricordo tante parate di Daffara rispetto a quelle del loro portiere. È un momento così: su due tiri prendiamo tre gol».

Il bilancio delle ultime otto gare è pesante. «Abbiamo fatto quattro sconfitte e una vittoria, incassando tanti gol. Lo sappiamo, dobbiamo crescere. In Serie B non puoi lasciare nulla al caso. In due partite passi dai playoff ai playout. Oggi abbiamo affrontato una squadra che l’anno scorso quasi si salvava in Serie A. Dobbiamo mentalizzarci: non siamo più la squadra più forte come negli ultimi anni. Serve più fame e cattiveria. Dispiace per i tifosi».

Poi un messaggio importante sulla sua condizione: «Il vero Tutino? Giocare è ciò che mi fa crescere di condizione. Oggi, forse da dicembre, ho finito una partita. Ringrazio lo staff: so che posso dare una mano importante. Ho tanta voglia di dimostrare chi è il vero Gennaro».

Sulla situazione di Insigne: «È un giocatore importante, purtroppo è fuori per un problema. Le responsabilità non sono solo mie e di Roberto: dobbiamo prendercele tutti, esperti e giovani. Io credo nel lavoro, nei ragazzi, nello staff tecnico».

Infine, una parentesi sui mesi di stipendio non percepiti: «È un atto dovuto, una notizia che avrei voluto non uscisse. Per Avellino questo e altro».

Ultimissime

Tutino: «Nessun gruppo spaccato, il vero Avellino deve ancora uscire»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Il Secolo: “Entella alla pari con il Palermo da promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Tuttosport: “Entella-Palermo 1-1, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Tuttosport: “Palermo, paura a Chiavari: Entella superiore”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Repubblica Genova: “Entella, il solito Tiritiello fa sognare un’altra impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025