Il Secolo: “Entella alla pari con il Palermo da promozione”

Nel suo approfondimento sul pari del Sannazzari, Domenico Marchigiani su Il Secolo XIX – Edizione Levante racconta un’Entella che riparte da dove aveva lasciato, replicando risultato e prestazione dell’ultima uscita prima della sosta. Un film già visto, scrive ancora Marchigiani sul Secolo XIX, fatto di ottime trame, personalità e — al tempo stesso — sprechi che continuano a pesare.

Come sottolinea Domenico Marchigiani per Il Secolo XIX – Levante, rispetto alla gara con la Reggiana cambia il valore dell’avversario: il Palermo è una corazzata per organico e ambizioni. Eppure, proprio contro i rosanero, la sensazione è quella di un’impresa soltanto sfiorata, perché la prestazione dell’Entella è stata convincente e all’altezza del livello della sfida.

Nel suo resoconto, Marchigiani sul Secolo XIX – Edizione Levante dà voce alla lettura lucida di mister Chiappella, consapevole dei margini di crescita e delle aree in cui la squadra deve migliorare: «Queste partite possono lasciare frustrazione per il bottino non portato a casa, ma l’analisi deve essere più ampia». L’allenatore apprezza atteggiamento, spirito e intensità, ma ricorda che per vincere serve concedere meno e finalizzare di più.

Ogni errore, contro squadre come il Palermo, può essere pagato carissimo. E l’Entella ne ha commessi pochi ma decisivi: l’occasione concessa a Pohjanpalo, che vede la porta come pochi in categoria, è stata trasformata in gol. Nel recupero, poi, l’enorme chance capitata a Russo — liberato da una grande iniziativa di Guiu — avrebbe potuto ribaltare il risultato.

La squadra di Chiappella, però, ha dimostrato idee chiare e identità precisa, qualità non scontate per una neopromossa. Tenere testa al Palermo per novanta minuti, meritandosi gli applausi convinti del Sannazzari, è un segnale forte e incoraggiante sul percorso intrapreso.