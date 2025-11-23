Tuttosport: “Entella-Palermo 1-1, le pagelle”

Tuttosport analizza il pareggio del Sannazzari attraverso le valutazioni dei singoli, mettendo in luce una Entella più brillante e un Palermo in chiaroscuro. Le pagelle del quotidiano sportivo evidenziano le certezze dei liguri – tra cui un Tiritiello ancora decisivo – e le difficoltà della squadra di Inzaghi, salvata solo in parte dalla solidità di Pohjanpalo e Palumbo.

ENTELLA (3-5-2)

Colombi 6

Parodi 6.5

Tiritiello 7

Marconi 6.5

Bariti 6.5 (34’ st Moretti ng)

Karic 6.5 (19’ st Dalla Vecchia 6.5)

Benali 6.5 (34’ st Nichetti ng)

Franzoni 7

Di Mario 7

Fumagalli 6.5 (19’ st Guiu 7)

Debenedetti 6 (25’ st Russo 5)

A disp.: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Traniello, Ankeye, Portanova.

All.: Chiappella 7

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6

Pierozzi 6

Bani 6.5

Ceccaroni 5.5

Diakite 5.5 (1’ st Bereszynski 6)

Palumbo 7

Blin 5 (32’ st Giovane ng)

Augello 5.5

Vasic 6 (25’ st Segre 6)

Le Douaron 5 (32’ st Corona ng)

Pohjanpalo 6.5

A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Peda, Veroli.

All.: Inzaghi 6