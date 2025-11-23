Tuttosport: “Entella-Palermo 1-1, le pagelle”
Tuttosport analizza il pareggio del Sannazzari attraverso le valutazioni dei singoli, mettendo in luce una Entella più brillante e un Palermo in chiaroscuro. Le pagelle del quotidiano sportivo evidenziano le certezze dei liguri – tra cui un Tiritiello ancora decisivo – e le difficoltà della squadra di Inzaghi, salvata solo in parte dalla solidità di Pohjanpalo e Palumbo.
ENTELLA (3-5-2)
Colombi 6
Parodi 6.5
Tiritiello 7
Marconi 6.5
Bariti 6.5 (34’ st Moretti ng)
Karic 6.5 (19’ st Dalla Vecchia 6.5)
Benali 6.5 (34’ st Nichetti ng)
Franzoni 7
Di Mario 7
Fumagalli 6.5 (19’ st Guiu 7)
Debenedetti 6 (25’ st Russo 5)
A disp.: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Traniello, Ankeye, Portanova.
All.: Chiappella 7
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6
Pierozzi 6
Bani 6.5
Ceccaroni 5.5
Diakite 5.5 (1’ st Bereszynski 6)
Palumbo 7
Blin 5 (32’ st Giovane ng)
Augello 5.5
Vasic 6 (25’ st Segre 6)
Le Douaron 5 (32’ st Corona ng)
Pohjanpalo 6.5
A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Peda, Veroli.
All.: Inzaghi 6