Tuttosport: “Entella-Palermo 1-1, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 23, 2025

Tuttosport analizza il pareggio del Sannazzari attraverso le valutazioni dei singoli, mettendo in luce una Entella più brillante e un Palermo in chiaroscuro. Le pagelle del quotidiano sportivo evidenziano le certezze dei liguri – tra cui un Tiritiello ancora decisivo – e le difficoltà della squadra di Inzaghi, salvata solo in parte dalla solidità di Pohjanpalo e Palumbo.

ENTELLA (3-5-2)

Colombi 6
Parodi 6.5
Tiritiello 7
Marconi 6.5
Bariti 6.5 (34’ st Moretti ng)
Karic 6.5 (19’ st Dalla Vecchia 6.5)
Benali 6.5 (34’ st Nichetti ng)
Franzoni 7
Di Mario 7
Fumagalli 6.5 (19’ st Guiu 7)
Debenedetti 6 (25’ st Russo 5)

A disp.: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Traniello, Ankeye, Portanova.
All.: Chiappella 7

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6
Pierozzi 6
Bani 6.5
Ceccaroni 5.5
Diakite 5.5 (1’ st Bereszynski 6)
Palumbo 7
Blin 5 (32’ st Giovane ng)
Augello 5.5
Vasic 6 (25’ st Segre 6)
Le Douaron 5 (32’ st Corona ng)
Pohjanpalo 6.5

A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Peda, Veroli.
All.: Inzaghi 6

