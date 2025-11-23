Tuttosport: “Palermo, paura a Chiavari: Entella superiore”

Nel suo racconto da Chiavari, Domenico Marchigiani su Tuttosport parla di un pareggio che lascia sorrisi amari a entrambe le squadre. L’Entella ha dato l’impressione di poter sferrare il colpo del ko, mentre il Palermo — ricorda Marchigiani per Tuttosport — è stato accolto dai fischi degli oltre mille tifosi presenti nel settore ospiti, con la consapevolezza di vivere una situazione complessa nonostante il punto conquistato.

Il tecnico rosanero si è detto soddisfatto a fine gara, ma come sottolinea Domenico Marchigiani su Tuttosport, il Palermo visto al Sannazzari non è ancora guarito dal malessere che lo accompagna da settimane: una sola vittoria nelle ultime sei partite e un gioco che fatica a ritrovare fluidità. Eppure, anche stavolta, è stato Pohjanpalo a togliere le castagne dal fuoco, approfittando della leggerezza difensiva dell’Entella per firmare il suo quinto gol stagionale.

Secondo Marchigiani sulla pagine di Tuttosport, la squadra di Chiappella ha interpretato alla perfezione quanto richiesto dal tecnico: spensieratezza, identità, aggressività. Linee alte, pressing continuo, intensità nei duelli. L’inizio è tutto dei liguri, seguiti poi da un Palermo più intraprendente, con un paio di squilli firmati Augello — sfortunato nel colpire il palo di testa — e Pohjanpalo.

Il primo tempo si chiude con la rete del solito Tiritiello, che in casa ha ormai una media da attaccante: sei gol nelle ultime sei gare a Chiavari. La sua giocata — bruciare Augello e Pierozzi sul servizio radente di Karic — manda in delirio il pubblico del Sannazzari e punisce un Palermo poco attento.

Nella ripresa, costretti a inseguire, i rosanero cambiano atteggiamento, ma è una lettura troppo superficiale della difesa dell’Entella a rimetterli in corsa: Palumbo intercetta il passaggio di Tiritiello, apre il campo e serve l’assist che Pohjanpalo trasforma. Da lì la gara si apre a ogni possibile sviluppo: Joronen devia sulla traversa il tiro al volo di Franzoni, mentre dall’altra parte il destro di Pohjanpalo sibila vicino al palo.

L’occasione più grande arriva nel recupero: Russo, solo in area, sfiora l’incrocio e getta via il match point. Come conclude Domenico Marchigiani per Tuttosport, Inzaghi può dirsi soddisfatto solo a metà: il pareggio evita il peggio, ma la zona Serie A oggi rischia di allontanarsi ancora di più.