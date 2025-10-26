Pescara beffato al fotofinish: Tiritiello salva la Virtus Entella. Gli Highlights

Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il Pescara accarezza il sogno dei tre punti fino ai secondi finali, ma la Virtus Entella strappa un pareggio insperato grazie al solito Tiritiello, difensore-goleador che firma il suo quarto centro in otto gare. Un 1-1 che, alla fine, rispecchia l’andamento di una gara vivace e ben giocata da entrambe le squadre.

La squadra di Chiappella, sottolinea il Corriere dello Sport, ha condotto la partita sul piano del possesso e dell’intensità, mentre gli adriatici hanno puntato su organizzazione difensiva e ripartenze di qualità. Ne è scaturita una sfida piacevole, senza troppi vincoli tattici, con duelli decisi e grande ritmo a centrocampo.

Nel primo tempo, l’occasione più nitida è stata del Pescara, con Dagasso che ha colpito la traversa su punizione. Dopo la paura, la Virtus ha provato a riorganizzarsi affidandosi alla fisicità di Debenedetti e alle incursioni dei centrocampisti, ma senza trovare il guizzo vincente.

Nella ripresa, come evidenzia Marco Materassi sul Corriere dello Sport, la squadra di Vivarini ha trovato il vantaggio grazie a Di Nardo, bravo a colpire di testa su preciso cross di Dagasso. Gli ospiti sembravano ormai vicini al successo, ma la Virtus non ha mai smesso di crederci: nel recupero, dopo un confuso batti e ribatti nell’area piccola, Tiritiello ha insaccato il pallone dell’1-1 con la grinta del bomber di razza.

Un pareggio che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, lascia l’amaro in bocca al Pescara ma conferma la solidità mentale dell’Entella, capace di reagire fino all’ultimo istante.