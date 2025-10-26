Sampdoria, pari d’esordio per Foti e Gregucci: il Frosinone resiste al “Ferraris”. Gli Highlights

Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, la nuova era della Sampdoria targata Foti-Gregucci inizia con un pareggio casalingo contro il Frosinone. I blucerchiati mostrano segnali di carattere nella ripresa, ma devono accontentarsi dell’1-1 contro una squadra ciociara in piena emergenza e reduce da due sconfitte consecutive.

Nei primi minuti, sottolinea il Corriere dello Sport, è la Sampdoria a partire meglio, ma le occasioni più nitide sono del Frosinone: al 9’ Kvernadze vede il suo tiro respinto sulla linea da Ferrari, mentre due minuti dopo Calvani colpisce la traversa di testa su punizione di Calò. Gli ospiti insistono e, dopo un altro legno di Bracaglia al 32’, trovano il vantaggio al 39’: sugli sviluppi di un corner battuto da Calò, Zilli svetta e batte Ferrari per l’1-0.

Nella ripresa, il match si accende subito. Dopo appena due minuti, l’arbitro assegna un rigore alla Samp per un tocco di mano di Bracaglia, ma – come evidenzia Alessandro Battini sul Corriere dello Sport – il VAR interviene e annulla la decisione. Al 6’, ancora Calò sfiora il raddoppio con una punizione velenosa che scheggia la traversa.

La reazione doriana arriva al 24’: Ioannou serve un pallone perfetto per Coda, che non sbaglia e firma l’1-1. Tre minuti più tardi, Gregucci viene espulso per proteste e poco dopo la Samp si vede nuovamente assegnare un rigore, poi revocato dopo revisione VAR.

Nel finale, spinta dal pubblico del “Ferraris”, la Sampdoria chiude in avanti, ma – come riporta il Corriere dello Sport – il Frosinone difende con ordine e porta a casa un punto prezioso. Per Foti e Gregucci, un debutto con carattere e qualche rimpianto, ma anche una base da cui ripartire.