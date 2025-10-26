Cesena da vertice, Shpendi decide a Bolzano: il Sudtirol si arrende. Gli Highlights

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Cesena conferma il suo eccellente stato di forma e prosegue la sua marcia nei piani alti della Serie B. A Bolzano, contro un Sudtirol combattivo ma impreciso, la formazione di Mignani conquista la seconda vittoria consecutiva, segnale di continuità e maturità tattica.

«Siamo stati ordinati e applicati, pagando qualcosa nel finale quando c’è stata un po’ di apprensione», ha dichiarato Mignani al termine del match, come riporta il Corriere dello Sport. «Abbiamo giocato il doppio delle partite in trasferta rispetto a quelle in casa, quindi il bilancio è ottimo».

Nel primo tempo, evidenzia Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Cesena ha gestito la gara con grande ordine e qualità nel palleggio, guidato da un ispirato Berti tra le linee. Proprio da un suo cross è nato il gol partita: al 33’, Shpendi si è inserito perfettamente e ha battuto il portiere con freddezza, interrompendo un digiuno che durava da sei turni. Per Berti è arrivato così il quarto assist stagionale, ulteriore conferma del suo rendimento sopra le righe.

Nella ripresa, il Sudtirol ha reagito alzando il ritmo e cercando con insistenza il pareggio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Klinsmann è stato decisivo con una parata straordinaria su Merkaj, mentre lo stesso attaccante altoatesino ha sfiorato il gol al 75’ con un colpo di testa ravvicinato. Nel finale, brivido su una rovesciata di Italeng, ma la difesa romagnola ha retto fino al triplice fischio.

Per Mignani e i suoi, conclude Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, arriva così un successo pesante che consolida il sogno promozione e rafforza la fiducia in un gruppo sempre più consapevole della propria forza.