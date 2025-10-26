Monza travolgente, la Reggiana si ferma. Gli Highlights

Nel match raccontato da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il Monza si conferma in piena corsa per le zone alte della classifica grazie a una prestazione da squadra “in formato promozione”. La formazione di Bianco ha infatti superato nettamente la Reggiana, imponendosi con un netto 3-0 e conquistando la terza vittoria consecutiva, un filotto che consolida il momento positivo dei brianzoli.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il match è iniziato in discesa per i padroni di casa: dopo appena due minuti, un errore di Rover ha aperto la strada all’azione del vantaggio, culminata nella chirurgica realizzazione di Mota Carvalho. Il portoghese, ispirato e preciso, ha poi siglato una doppietta a un anno esatto dalla sua ultima volta, dimostrando di essere tornato in piena forma.

Il gol più spettacolare, evidenzia ancora Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, porta la firma di Izzo: dribbling secco su Mendicino e conclusione sotto l’incrocio per il 3-0 che ha chiuso i giochi già nel primo tempo. Un dato significativo: era dal novembre 2021 che il Monza non segnava tre reti nei primi 45 minuti, proprio nell’anno della promozione in Serie A.

Per la Reggiana, invece, si interrompe la serie positiva dopo due successi consecutivi. «Non cerco alibi, ma vorrei che la Reggiana potesse giocare al completo», ha dichiarato Dionigi, come riportato da Adriano Ancona per il Corriere dello Sport. L’allenatore ha lamentato le numerose assenze – «sette, otto giocatori fuori che hanno pesato» – definendo la sconfitta «un incidente di percorso» in un momento complicato.

Ora, come conclude il Corriere dello Sport, la testa va subito al derby infrasettimanale contro il Modena: poco tempo per leccarsi le ferite, ma l’occasione giusta per ripartire e ritrovare equilibrio dopo un ko pesante.