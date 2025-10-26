Calzone: «Palermo, occhio al passato. Evitare la pesantezza ambientale» – Il punto di giornata in Serie B

Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Tullio Calzone invita il Palermo a non lasciarsi trascinare da processi sommari dopo la sconfitta di Catanzaro. Un ko che, secondo l’analisi del giornalista, deve essere interpretato più come un passaggio di crescita che come un campanello d’allarme.

Come scrive Calzone sulle pagine del Corriere dello Sport, le difficoltà emerse al Ceravolo sono normali per qualsiasi squadra in questa fase della stagione. Il Palermo, pur avendo sbagliato occasioni clamorose — emblematica quella di Pohjanpalo nel finale —, ha trovato un avversario più affamato e determinato. Il Catanzaro di Aquilani, in cerca di una scossa dopo settimane complicate, ha mostrato più voglia di vincere e una forza mentale decisiva, centrando il primo successo stagionale e allontanando l’ombra della crisi.

Tullio Calzone, nel suo commento per il Corriere dello Sport, sottolinea come il Palermo resti comunque in corsa con numeri da promozione: quarto posto in classifica, seconda miglior difesa del torneo e una media punti ancora da alta quota. Tuttavia, il giornalista evidenzia come i rosanero abbiano mancato l’appuntamento con la vittoria contro tre dirette concorrenti — Venezia, Modena e appunto Catanzaro —, segnale che serve ancora qualcosa in più nei momenti decisivi.

L’editorialista del Corriere dello Sport richiama poi un concetto chiave: evitare che si ripeta quella «pesantezza ambientale» che in passato ha frenato le ambizioni del club. Serve equilibrio, fiducia e la consapevolezza che il progetto di Inzaghi non può essere messo in discussione per un singolo passo falso.

Calzone chiude ricordando l’esempio di D’Angelo, tecnico capace di trasformare una partenza disastrosa in riscatto grazie alla calma e alla determinazione. La stessa che il Palermo dovrà ritrovare già nel turno infrasettimanale contro il Monza, per poi proseguire con il Pescara al Barbera e la trasferta di Castellammare.

Una «lezione del passato», come la definisce il giornalista del Corriere dello Sport, che può rivelarsi preziosa per costruire un futuro ancora all’altezza delle ambizioni rosanero.