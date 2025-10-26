Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo 1-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Nel racconto di Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, il Catanzaro firma l’impresa della giornata superando il Palermo con un gol di Cissè. Prestazione solida e compatta dei giallorossi di Aquilani, che trovano la prima vittoria stagionale al Ceravolo. Rosanero sottotono e alla prima sconfitta del campionato, con Inzaghi che paga qualche errore di precisione sotto porta.

CATANZARO (3-5-2):
Pigliacelli 6,5; Cassandro 6,5, Antonini 6,5, Brighenti 6,5; Favasuli 6, Rispoli 6, Petriccione 6,5 (1’ st Buglio 6,5), Pontisso 6 (27’ st Alesi 6), Di Chiara 6,5 (27’ st D’Alessandro 6); Cissè 7 (39’ st Pittarello sv), Iemmello 7 (44’ st Bettella sv).
A disp.: Marietta, Bashi, Nuamah, Oudin, Liberali, Buso, Pandolfi.
All.: Aquilani 6,5.

PALERMO (3-4-2-1):
Joronen 6; Pierozzi 5 (1’ st Bereszynski 6), Peda 5,5, Ceccaroni 6; Diakité 6, Segre 5,5 (33’ st Gomes sv), Ranocchia 5,5 (33’ st Corona sv), Augello 5,5 (28’ st Vasic 6); Palumbo 6, Le Douaron 5 (22’ st Brunori 5,5); Pohjanpalo 5.
A disp.: Gomis, Bardi, Veroli, Giovane, Blin.
All.: Inzaghi 5,5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

