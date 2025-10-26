Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo 1-0. Le pagelle”
Nel racconto di Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, il Catanzaro firma l’impresa della giornata superando il Palermo con un gol di Cissè. Prestazione solida e compatta dei giallorossi di Aquilani, che trovano la prima vittoria stagionale al Ceravolo. Rosanero sottotono e alla prima sconfitta del campionato, con Inzaghi che paga qualche errore di precisione sotto porta.
CATANZARO (3-5-2):
Pigliacelli 6,5; Cassandro 6,5, Antonini 6,5, Brighenti 6,5; Favasuli 6, Rispoli 6, Petriccione 6,5 (1’ st Buglio 6,5), Pontisso 6 (27’ st Alesi 6), Di Chiara 6,5 (27’ st D’Alessandro 6); Cissè 7 (39’ st Pittarello sv), Iemmello 7 (44’ st Bettella sv).
A disp.: Marietta, Bashi, Nuamah, Oudin, Liberali, Buso, Pandolfi.
All.: Aquilani 6,5.
PALERMO (3-4-2-1):
Joronen 6; Pierozzi 5 (1’ st Bereszynski 6), Peda 5,5, Ceccaroni 6; Diakité 6, Segre 5,5 (33’ st Gomes sv), Ranocchia 5,5 (33’ st Corona sv), Augello 5,5 (28’ st Vasic 6); Palumbo 6, Le Douaron 5 (22’ st Brunori 5,5); Pohjanpalo 5.
A disp.: Gomis, Bardi, Veroli, Giovane, Blin.
All.: Inzaghi 5,5.
ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.