Corriere dello Sport: “Il Catanzaro sa rinascere. Cisse fa male al Palermo”

Contro ogni pronostico, il Catanzaro trova la serata perfetta. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i calabresi conquistano la prima vittoria stagionale battendo 1-0 il Palermo, fino a ieri imbattuto. A decidere è la giocata di Cissè, protagonista assoluto al Ceravolo, che regala tre punti d’oro ai giallorossi e fa scivolare la squadra di Inzaghi al quarto posto, superata da Cesena e Monza.

Il tecnico rosanero perde anche il primato solitario della miglior difesa del torneo, mentre Aquilani trova finalmente la formula vincente, con il nuovo tandem offensivo Cissè-Iemmello e una struttura di gioco più fluida, guidata in regia da Petriccione.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il primo tempo è tutto a favore del Catanzaro. Il Palermo tiene il pallone ma non punge, lasciando spazio alle incursioni dei calabresi. Dopo qualche tentativo firmato Favasuli e Diakité, al 28’ Iemmello impegna Joronen con un tiro di prima intenzione. Nel gelo del Ceravolo, Palumbo prova a rispondere al 34’, ma al 45’ arriva il vantaggio: Iemmello ispira, Brighenti lancia lungo da rimessa laterale e Cissè anticipa tutti, siglando la sua quarta rete stagionale. L’urlo del pubblico calabrese si fonde con l’abbraccio di squadra e curva.

Nella ripresa – scrive ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport – la gara cambia volto. Il Palermo spinge con decisione, cercando il pareggio: al 6’ Segre spreca da posizione favorevole, poi Pohjanpalo ci prova di testa ma trova Pigliacelli pronto. Dall’altra parte, il Catanzaro risponde in contropiede con Iemmello, che manca il raddoppio di un soffio.

Nel finale, l’assedio rosanero diventa costante: Palumbo sfiora il gol, Brunori entra ma viene ben contenuto dalla retroguardia calabrese. Al 35’ Iemmello impegna ancora Joronen, poi al 41’ Pohjanpalo manda clamorosamente fuori da pochi metri.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Catanzaro di Aquilani, dopo una partita di sacrificio e carattere, riesca a blindare il risultato fino al triplice fischio.

Vittoria meritata, la prima in campionato, che rilancia i giallorossi a quota 9 punti e mette in discussione le certezze del Palermo.