Perinetti: «Sassuolo da A, ma la B resta il campionato più imprevedibile. Pronto a tornare»

La Serie B resta il campionato più incerto e imprevedibile del mondo. Ne è convinto Giorgio Perinetti, che in un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com ha analizzato l’andamento della stagione, ormai alle battute finali.

“Sassuolo e Pisa hanno fatto un grande percorso – ha spiegato Perinetti –. Il Sassuolo potrebbe staccare il biglietto per la Serie A già in questo weekend ed è comunque la squadra più forte. Pisa e Inzaghi hanno fatto un lavoro straordinario”.

Nonostante in alto la situazione sembri ormai delineata, in basso la bagarre per la salvezza è ancora apertissima. “Negli ultimi campionati la B ha sempre presentato classifiche incerte fino alla fine. La sconfitta dello Spezia in casa col Brescia fa parte delle continue sorprese. Anche quest’anno tutto si deciderà all’ultima giornata”.

Perinetti ha anche sottolineato come le difficoltà inattese di squadre come Sampdoria, Salernitana e Frosinone abbiano stravolto le gerarchie: “Queste squadre in estate avevano ben altri obiettivi e questo ha sballato la questione salvezza, che ora coinvolge tantissime squadre. A parte il Cosenza, penalizzato di 5 punti e in maggiori difficoltà, la lotta sarà agguerrita fino alla fine”.

Infine, sul suo futuro, Giorgio Perinetti ha confermato la voglia di rimettersi in gioco: “Ho tanta energia, passione e credo di avere anche un po’ di esperienza e competenza. Se qualcuno volesse farne uso, sarei pronto a rispondere presente”.