Pelligra: «Catania? Nessuna cessione del club. Vogliamo riportarlo in Serie A»

Ross Pelligra rilancia il suo impegno in Sicilia. In un’intervista a Repubblica Palermo, l’imprenditore australiano di origini siciliane e patron del Catania ha annunciato che entro l’estate verranno consegnate le chiavi dell’ex stabilimento Blutec di Termini Imerese ai nuovi investitori, con cui sono già stati siglati accordi. «L’obiettivo – ha dichiarato – è creare occupazione e dare impulso all’economia dell’Isola».

Pelligra ha anche confermato nuovi investimenti nella Sicilia orientale e ribadito l’impegno nel progetto calcistico del Catania: «Nessuna cessione del club. Vogliamo riportarlo in Serie A e farlo restare lì, insieme a Grella e Bresciano». In cantiere anche l’interesse per il centro sportivo di Torre del Grifo e il recupero dello storico logo rossazzurro.